Znana slovenska pevka, ki je za več let poniknila, se vrača na sceno

Se je še spomnite? Tine Marinšek? Zadnje bivše pevke legendarne slovenske skupine Tabu, ki je po odhodu iz skupine poniknila neznano kam. Nekajkrat se je sicer pojavila na kakem javnem nastopu, večinoma pa o njej ni bilo ne duha ne sluha. Zdaj pa so njeni poslušalci končno dočakali pomemben trenutek. Tina se vrača na glasbeno sceno, in to z avtorskimi skladbami in svojim bandom.

Marinškova z zasedbo, kot so se trenutno poimenovali, ker uradnega imena še nimajo, je nastopila v sredinem koncertu na Valu 202. To je njihov prvi skupni nastop, predstavili pa so 4 skladbe, katerih avtorica je Tina sama. Kot je povedala, ima pripravljenih skladb za cel album, kljub temu pa noče napovedati, kdaj naj bi album izšel. Naslovi zaigranih pesmi so Poveljnik, Ljubezen, Umazane posode in Moja duša pes.

Zasedba je tako sveža, da nimajo še niti imena. Tina razmišja o imenih Korenine ali Vsi pomembni, pozvala pa je tudi svoje poslušalce, da jim pomagajo pri izbiri s predlogi. Če imate dober predlog tudi vi, ji pišite.