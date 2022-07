Znana slovenska oblikovalka poskrbela za posebno izdajo penine

Iz Prlekije vedno prihaja kaj novega. V vinski kleti Puklavec Family Wines namreč niso čakali na maj, ampak na julij, mesec, ko so na prodajnih policah po Sloveniji na steklenicah penine Art Edition Jeruzalem Ormož zacvetele ilustrirane rože izjemne oblikovalke in ilustratorke Alje Horvat.

Cvetlično zgodbo je še aktualni slovenski vinar leta 2021 začel kaliti spomladi, Alja pa je bila tudi prva izbira. Zanjo je bilo ustvarjanje na steklenico izredno navdihujoče, zlasti zato, ker so ravno rože njen prepoznavni motiv. Steklenica poleg rož nosi in sporoča tudi zgodbo ponovne uporabe. Vinska klet priporoča, da se prazna steklenica uporabi kot vaza, svečnik ali vrč vode. Možnosti je neskončno, zato utrgajte svoj cvet ustvarjalnosti in si ustvarite svoj dekorativni šopek.