Znana slovenska glasbenika v zakonu srečna že 13 let (FOTO)

Glasbenika Marjetka in Raay Vovk sta skupaj že od 18. leta, svojo ljubezen pa sta s poroko okronala leta 2010, stara 25 let. V zakonu sta se jima rodila dva sinova, katerima sta posvetila tudi pesem Zdaj pa greš, »da bosta vedno vedela, da nama pomenita največ na svetu«.

V nedeljo sta srečna zakonca na družbenih omrežjih z oboževalci in prijatelji delila veselo novico:

»13 let nazaj sva si na ta dan rekla DA! Še vedno plujeva na isti barki, najlepše od vsega pa je, da imava večino časa mirno morje! Uh, kaj vse sva skupaj že ustvarila in naredila. Lepo je in lepo bo.«

Čez 1.200 ljudi je že všečkalo njuno objavo, pod katero so se usule čestitke in pozitivni komentarji.

»Iskrene čestitke, še na mnoga skupna leta ljubezni in ustvarjalne energije, volje, navdiha.«

»Upam in želim, da bosta preživela brez brodoloma!«

»Naj vaju sreča spremlja še naprej na vajini skupni poti. Prelepa sta.«

