Znana Slovenko že prvi dan novega leta poškodovana (FOTO)

FOTO: Instagram

Znana Slovenka in komičarkase je na svoj humoren način poslovila od starega leta. Na svojem Instagramu je namreč objavil fotografijo odštevanja, ki se nikoli ne konča oz. se letnica ni premaknila na novo leto. Zraven je zapisala, da ne verjame, da bo iz danes na jutri vse drugače, da se bodo posledice tega leta kar izbrisale in, da bo vse boljše. Verjame pa, da smo lahko boljši mi. In mogoče bo to dovolj, da bo boljše 2021.No, kljub željam da bi bilo leto boljše se ji je očitno že v prvih urah novega leta pripetila nezgoda. S svojimi sledilci je delila poškodovan prst, ki ga je povila. Kaj točno se je pripetilo ni povedala, zapisala je le, da bo prvih 12ih urah novega leta dvomi, da bo srečno.