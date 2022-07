Znana Slovenka spregovorila o ločitvi: Preden sem šla, sem se dotaknila vsake stvari

Podjetnica, predavateljica, radijska in televizijska voditeljica Polona Požgan se že več kot dve desetletji ukvarja s komunikacijo. Kar nekaj let je bila poročena z bobnarjem skupine Tabu Primožem Štormanom, njuna zveza pa se je pred dvema letoma končala. To je Požganova priznala tudi na facebooku, kjer je iskreno zapisala, kaj ji je ločitev prinesla:

»Preden sem šla, sem se dotaknila vsake stvari, pogledala skozi vsako okno, pomislila na vsako osebo. V tistem trenutku, ko sem te vezi pretrgala, nisem več nikoli gledala nazaj in za ničemer in nikomer žalovala.

Ljudje včasih pravijo, da ti življenje nameni toliko, kolikor lahko nosiš. Dve leti nazaj sem težko nosila. Imela sem ogromno znanja o tem, kaj delajo moje misli, vedela sem, da jim ne smem vselej zaupati. Imela sem orodja in metode, s katerimi sem si pomagala vstati hitreje, kot bi si morda kdo drug.«

Svoje znanje sedaj predaja tudi drugim in pomaga, da se uspešno spoprijemajo z različnimi življenjskimi situacijami.