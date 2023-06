Znana Slovenka zavrnila Severino, kar je sledilo, je presenetilo vse

Severina je verjetno ena najbolj popularnih glasbenic na območju nekdanje Jugoslavije. Tudi pri nas redno gostuje, želela pa si je menda sodelovati z znano Slovenko, s Senido Hajdarpašić, ki kariero po skupini Muff v Sloveniji nadaljuje južneje, kjer so jo poslušalci odlično sprejeli.

V zadnjem času smo jo lahko videli na odru z legendarno Lepo Breno, z njo pa naj bi si zaželela posneti duet tudi Severina. A Slovenka naj bi jo zavrnila, zaradi česar naj bi zamerljiva Hrvatica skupnemu sodelavcu prepovedala sodelovati s Slovenko.

Kaj dobi s Severino

Srbski Blic poroča, da naj bi Severina na vse pretege skušala doseči Senidah, in ko je ugotovila, da imata skupnega sodelavca, ga je menda prosila, naj ju poveže in Slovenki predlaga duet. A ideja ni padla na plodna tla. Po pripovedi neimenovanega vira naj bi Slovenka odvrnila, da je novi album že pripravljen in da sodelovanje s kolegico iz Hrvaške ne bi prineslo ničesar pozitivnega ne njenemu projektu ne ugledu.

Severinin Ultimat

Severino je to menda razhudilo, saj meni, da bi ji morala biti Slovenka hvaležna, skratka, sledila naj bi histerija in ultimat skupnemu sodelavcu, naj si izbere, s kom bom nadaljeval sodelovanje. To ga je močno užalilo, zato ji je odvrnil, da bo še naprej sodeloval s Senidah. Kasneje je Severino menda poskušal priklicati, a zaman. Na glasovno sporočilo naj bi mu odgovorila: »Poljub, vse najboljše, nimam časa za ljudi, kot si ti.«