Znana Slovenka žaluje

TV-voditeljica in nekdanja udeleženka Kmetije Barbara Imperl je na družbenih omrežjih s sledilci in prijatelji delila žalostno novico.

»Oli, srček moj zlati, prehitro si odšel.

Bil si najbolj prisrčen, hvaležen in ljubeč muc v mojem življenju … Hvala ti lepa dušica, za vse, kar si počel, vso lepo energijo, ki si mi jo dal, pa tudi za miške presenečenja na pragu. Bil si res poseben muc in manjkal mi boš zelo zelo … Srce se mi para, ko pišem. Naj ti bo prelepo za mavrco, upam, da te nekoč, ko bo moj čas, zopet objamem in stisnem k sebi, ti pa boš zapredel na ves glas.«

