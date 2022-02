Znana Slovenka žaluje: Pripravljal se je na njegov odhod

Mojstrica obrazne joge Savina Atai je pred dnevi sporočila veselo novico, da se vrača v Slovenijo. A le nekaj ur kasneje se je žal zgodilo nepredstavljivo, saj se je za vedno poslovil njen dobri prijatelj Anton Majhen.

»Skala stabilnosti in varnosti v mojem življenju, dragoceni najbližji prijatelj, ki je bil zadnijh 10 let ob meni skozi vse: ko je bil čas praznovanja, prelomnic, solz, ustvarjanja, uspeha, sloves,« se ga spominja Savina in dodaja, da jih je pripravljal na njegov odhod. A kot pravi, nikdar ne moreš biti resnično pripravljen, ko se zares zgodi.

Savina je razkrila, da je tudi zaradi njega hitela nazaj v Slovenijo. »V zadnjih nekaj letih se je tolikokrat čudežno vrnil nazaj, da sem tudi tokrat upala na čudež. Čeprav sem čutila. Dva tedna nazaj sva se poslovila. Potem pa je posijal mali žarek upanja. Tudi zaradi njega sem tako zelo hitela nazaj v Slovenijo. Pogovarjala sva se, kako bova pila matcho s pogledom na Ljubljanski grad, najina Shih Tzuja, Lotus in Cowboy pa se bosta igrala,« je zapisala (nelektorirano).

Njeno čustveno izpoved objavljamo v celoti.