Znana Slovenka v solzah sporočila, da se bori s hudo boleznijo (FOTO)

Znana plesalka na drogu in podjetnica Tjaša Skubic je na Instagramu sporočila žalostno novico, ki je pretresla vse. Komaj 25-letnica je namreč zbolela za rakom.

»Današnje objave ni zabavno deliti, ampak tukaj smo,« se glasi začetek njenega zapisa. Diagnosticirali so ji raka, ki se imenuje NK/T-celični limfom. Kot pripoveduje plesalka, je pred časom obiskala specialista, ker je težko dihala skozi nos. Naredili so ji biopsijo in po enem mesecu čakanja na izvid so ji sporočili, da gre za limfom.

Tjaša je žalostno vest izvedela pred mesecem in pol, v tem obdobju pa je opravila veliko preiskav. Odstranili so ji mandlje in na srečo se rak tja še ni razširil, kar pomeni, da so ga odkrili hitro. »Moj onkolog je rekel, da je moje stanje resno in da moram začeti z zdravljenjem čimprej. Zaenkrat so rekli, da bom imela 3 cikluse kemoterapije in 6 tednov obsevanja.«

Plesalka pravi, da se je odločila, da o tem tudi javno spregovori, saj se bo na ta način malce zamotila v bolnišnici, prav tako pa lahko njena izkušnja motivira koga, ki gre skozi podobno izkušnjo ali pa ima družinskega člana, ki je prav tako zbolel za rakom. Svojim sledilcem je zaželela, da ostanejo zdravi.

Tjaši so čimprejšnje okrevanje zaželeli tudi številni znani Slovenci, med drugim Challe Salle, Kaja Karba, Gaja Prestor, Uroš Bitenc in Tara Zupančič. Lepim in spodbudnim željam se pridružujemo tudi v našem uredništvu.