Znana Slovenka v šoku, oropali so jo (FOTO)

Slovenska vplivnica, ki sliši na ime Lepa afna njeno pravo ime pa je Lea Filipovič, se je znašla v nelagodni situaciji. Lea, ki je prava podjetnica, že ima linijo svojih šolskih potrebščin, sedaj pa je lansirala še linijo šmink, ki so navdušile njene sledilke. Na poti do glavnega skladišča pa je prišlo do kaznivega dejanja.

Nekdo je pokradel pripravljene pakete in s tem oškodoval lepotno blogerko in njene sledilke, ki so naročile omenjene izdelke. Novico je Lei predala njena mama, Filipovičeva pa miri, da bodo vse skupaj uredili. Je pa za težave okrivila tudi retrogradni Merkur.