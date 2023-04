Znana Slovenka v šoku, ko je dobila račun za liter piva (FOTO)

Tokratno nedeljo je zaznamovala tudi dvojna slovenska zmaga v Planici. Današnji spektakel v dolini pod Poncami si je po podatkih organizatorjev ogledalo 13.500 ljudi, skupaj pa se je tam od četrtka zbralo 57.000 gledalcev.

So pa tudi tokrat precej pozornosti pritegnile cene hrane in pijače na prizorišču. Medtem ko se nekaterim zdijo pretirane, so drugi prepričani, da so takšni zneski normalni za tovrstne dogodke. V Planici je bila tudi resničnostna zvezdnica Lara Goršek Kos, ki je na twitterju objavila račun s prizorišča.

14 evrov za liter piva

Lara je za dve pivi odštela 14 evrov, kar pa jo je – sodeč po emotikonu v objavi – pustilo odprtih ust. V ceni je sicer tudi kavcija za dva kozarca, ki skupno znaša štiri evre. Nekateri uporabniki spleta so prepričani, da pet evrov za pol litra piva ni veliko za takšen dogodek, medtem ko drugi menijo, da so cene pretirane. »Pet evrov za pol litra piva na slovenski standard ni ok cena. Oprosti, to je rop pri belem dnevu,« je zapisal eden od uporabnikov.

Cene pijače so bile sicer enake tistim, zaradi katerih so se mnogi zgražali v času svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju. Za pol litra vode v plastenki je bilo treba odšteti 3,5 evra, za šilce žganja pa pet evrov.