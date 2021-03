Znana Slovenka v porodnišnici, to je povedala pred porodom (FOTO)

Zdaj že odštevate ure do poroda? Kako preživljate te zadnje trenutke do dneva, ko boste objeli svojega prvorojenca?



Na družbenih omrežjih delite z javnostjo zasebne trenutke, med katerimi ne manjka solz. Ste sicer v nosečnosti bolj občutljivi, kot ste bili pred tem?



Odkrito ste spregovorili tudi o težavah z zanositvijo.



S številnimi nosečniškimi fotografijami proslavljate nosečnost skoraj kot nobena druga znana Slovenka doslej. Zakaj in kako ste se odločili, da boste te trenutke ovekovečili s fotografijami?



Je ideja tudi, da boste posneli tudi porod?



Kako se pripravljate na porod? Bo z vami v porodni sobi tudi partner?



Kako veliko družino si želite imeti?



Kaj želite generaciji otrok vašega sinčka?

Priljubljena radijska voditeljicain njen partnersta se po devetih mesecih nosečnosti v nedeljo odpeljala v porodnišnico. Jerica (37) je nepopisno srečna, saj je, kot pravijo njeni radijski kolegi, rodila zdravega sinčka. Z Jerico smo se pogovarjali tik pred odhodom v porodnišnico.To je to, veliki finale. Prihaja novo življenje. Počutim se kot sredi vrtinca vseh čustev, od metuljčkov v trebuhu in težko pričakovanega novega obdobja, ko bom končno pogledala v oči moji največji ljubezni, do tega, da se sprašujem: »Jerica, v kaj si se ti spustila, a boš sploh znala ...« V resnici pa komaj čakam. Zares pripravljen tako in tako ni nihče.Delim res samo peščico stvari, ki se mi zgodijo v dnevu, niti ne vzame veliko časa, vedno pa je prisotna iskrenost, pristnost, ne pišem scenarijev. To sem jaz. Moj profil je bil ustvarjen za zabavo, rada skrbim za dobro voljo, smeh. Ko pa je prišla nosečnost, pa so se name ‘prisesali’ tudi hormoni. To je takšno obdobje. Vsi smo na koncu dneva samo ljudje. Še vedno pa s profilom merim predvsem na zabavo. Od zdaj za vso družino (haha).Ni šlo gladko, kar sem priznala. Ko bi vi vedeli, koliko žensk se sooča s takšnimi težavami, hujšimi. Ogromno zgodb sem prejela, nekateri so imeli za seboj precej bolj trnovo pot, umetne oploditve, občutke krivde, več splavov, potem pa so obupali, šli na dopust in zgodilo se je po naravni poti. Druge še čakajo veselje. Zaupati takšne zgodbe ni preprosto, ampak moramo govoriti na glas. To se dogaja. Po drugi strani pa ne smemo dovoliti, da je konec sveta. Biti mami ni enako samo biološka mami. Opcij je veliko.To se je zgodilo spontano. Prste vmes imata fotografain, s katerima smo se odlično ujeli, obenem pa sta tako zelo kreativna, polna idej, da smo skupaj spisali krasno zgodbo. Poleg poročne fotografije obvladata nosečniško in družinsko, tu je samo pristnost. Iskreno, brez njiju bi morda imela par fotografij, tako pa imam prelep spomin na težko pričakovano in tako želeno nosečnost.Ne. Vem pa, da se tudi to dogaja, ljudje imajo kamere, da posnamejo celoten porod ali si pripeljejo celo profesionalnega fotografa.Brez dvoma. Zaradi njega smo sploh tu (haha). Partner bo lahko z mano ob porodu in nekaj ur za tem, nato pa se nekaj dni ne vidimo, obiski namreč niso dovoljenj. To mi bo precej manjkalo. Glede poroda pa, ne vem, kaj pričakovati sploh, ne vem, kako se pripravljati. Prepričujem se, da bom z vsako bolečino bliže svojemu sončku. Ta bolečina bo moja prijateljica.Ne upam si iti tako daleč. Neskončno sem hvaležna že za ta čudež.Vsak sam je voditelj svojega življenja in prihodnosti. Če padeš, se poberi in začni znova. Vsaka krasta pomeni moč, ne šibkosti.