Znana Slovenka udarila po ženinu iz šova: Mislim, da je tukaj zaradi samopromocije

V šov Poroka na prvi pogled je v torek vstopil še tretji par: Anja in Denis. A že med poročnim obredom je bil ženin vidno razočaran, saj ga je zmotila nevestina zaobljuba. Sam ji je namreč v daljšem govoru izlil dušo, ona pa mu je dejala le: »Obljubim, da bom pridna!«

Denis nad Anjino zaobljubo ni bil navdušen. FOTO: Planet TV

V tokratni oddaji pa bo očitno olje na ogenj prilila še Anjina družica Eva Luna, ki jo je širna Slovenija spoznala v šovu Sanjski moški. Na samem je namreč prijateljici dejala, da se ji zdi ženin nadut. Producentom pa je nato dejala še, da po njenem mnenju Denis v šovu ni iz pravih razlogov, temveč zaradi samopromocije.

Kako se bo razpletlo slavje na poroki, bomo videli že v prihodnjih urah.