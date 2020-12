Znana Slovenka tri tedne prebolevala covid: Bila sem zelo slaba

Po treh tednih boja s koronavirusom se je javnosti spet oglasila poslanka SDSSledilcem na instagramu se je zahvalila za podporo in lepe želje, razkrila pa tudi, da je bilo prebolevanje bolezni zelo naporno.Takole je zapisala (nelektorirano):»V ponedeljek bo minilo tri tedne, odkar sem bila odsotna zaradi okužbe s Covidom.Prebolevanje je bilo naporno, saj sem bila zelo slaba.Vsekakor je Covid bolezen, pri kateri nikoli ne veš, kako se bo odvijala, ne glede na starost in psihofizično kondicijo. Lahko je povsem neopazna, kar pomeni, da ti samo test da vedeti, da si okužen, sicer pa je tvoje počutje takšno, kot da si zdrav. Lahko pa te zelo »zdela« in potrebuješ več časa za okrevanje. Žal pa je Covid v nemalo primerih tudi smrtonosna bolezen.V tem času sem praznovala tudi rojstni dan, ki je letos zaradi prebolevanja šel čisto mimo mene.Pa tega ne pišem zato, ker bi bilo v tej situaciji to bistvenega pomena, ampak zato, ker sem v zadnjem tednu, ko se je moje zdravstveno stanje počasi izboljševalo, šele pogledala vaša sporočila, v katerih ste mi namenjali dobre želje ob rojstnem dnevu, nekateri pa ste mi zaželeli tudi čimprejšnje okrevanje.Zelo ste me razveselili.Iz srca sem Vam hvaležna za skrb, ki ste mi jo izkazali, in za vse čudovite čestitke, ki ste mi jih namenili.«