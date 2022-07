Rebeka Dremelj tarča očitkov zaradi izleta

Pevka Rebeka Dremelj je ponosna, skrbna in ljubeča mamica, ki svoji hčerki Šajano in Sijo javnosti še ni pokazala in tudi v prihodnosti nima prav nobenega namena svetu kazati njunih obrazov.

Ugotovila sem, da v dveh, treh dneh ena na ena svojega otroka spoznaš v popolnoma drugi luči.

Se pa 42-letna pevka rada pohvali z njunimi podvigi in simpatičnimi družinskimi trenutki, ki jih ni malo. V tem in minulem letu je Rebekina družinica prepotovala kar precej držav, doživela ogromno lepih trenutkov, nazadnje so počitnice preživeli na čudovitem Zanzibarju, kjer sta se Šajana in Sija na lastne oči prepričali, da številni ljudje drugod po svetu živijo v skromnih razmerah, a so prav tako srečni.

Kmalu po nepozabnih družinskih počitnicah se je Rebeka odločila, da je napočil čas za krajši izlet s Šajano, in sicer sta se dekleti odpravili na Dunaj. Rebekina odločitev, da s Šajano vsako leto za dva ali tri dni nekam odpotujeta sami, pa je pogrela neko njeno sledilko. Pevki je očitala, da ji bo tovrstno početje v prihodnosti mlajša hči Sija zagotovo zamerila. Rebeka seveda ni ostala tiho, odločila se je, da bo razkrila, kako pri njih doma potekajo družinske počitnice in krajši oddihi, ki jih radi preživljajo tudi v dvoje.

»Glede na to, da si rekla, da si vsako leto vzameta čas samo za vaju ... Kako, misliš, se bo počutila tvoja mlajša hči, ko bo slišala za to? Jaz mislim, da to ni pošteno do drugorojenke,« meni neka mamica, Rebeka pa ji je nemudoma odgovorila. »Glede na to, da sta se oglasili dve obsojajoči, naj povem, da greva tudi s Sijo vsako leto kam. Letos v Aqualand! Prosim, ne obsojajte brez podlage,« je bila jasna Rebeka, ki pravi, da je bil oddih s Šajano nekaj resnično posebnega.

S Šajano sta preživeli čudovite trenutke v Avstriji.

»To je nekaj, kar toplo priporočam vsem staršem. Ugotovila sem, da v dveh, treh dneh ena na ena svojega otroka spoznaš v popolnoma drugi luči. Nobenih distrakcij, samo ti in tvoj otrok. Tako sva šli lani s Šajano za dve noči na Gardsko jezero in v Gardaland, s Sijo pa na morje, letos pa sva se s Šajano odpravili na Vrbsko jezero, obiskali sva Minimundus in Dunaj. Vse, kar lahko rečem, je, da imam super otroka in sem res ponosna na obe,« še pove ponosna mamica.