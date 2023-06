Znana Slovenka tarča nenehnih napadov: Obljubim vam, da sem pripravljena iti do konca

»Vsak dan sem tarča nenehnih kibernetičnih napadov. Ne govorim o enkratnem dogodku, ampak o nenehnem pritisku na moje digitalne meje. Moji e-poštni naslovi, socialna omrežja in telefon so neizprosno tarča teh napadov, kar je strašljivo in izčrpavajoče,« je zapisala Urška Hočevar, nekoč znana pod priimkom Čepin.

Tistim, ki izvajajo te napade, sporoča: »Ne boste našli, kar iščete.V svojem telefonu ne skrivam ničesar sramotnega ali perverznega. Vaš trud bo zaman, ker ničesar takega ne obstaja.«

Urška dodaja, da ni prav, da se katerikoli posameznik sooča s takšnimi vdori v svojo zasebnost, ne glede na to, kdo so ali kaj imajo. Dodala je, da gre za napad na našo skupno digitalno svobodo: »Obljubim vam, da sem pripravljena iti do konca. Ne bom se umaknila ali dopustila, da me prestrašijo. Naša zasebnost, svoboda in varnost so preveč dragocene, da bi jih pustili kršiti. Skupaj lahko naredimo konec temu.«

Objavila je še fotografijo v športni opravi in pripisala: »To je moja najbolj gola slika v telefonu, da se ne boste trudili z vdiranjem vanj ...«