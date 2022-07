Znana Slovenka morala na počitnicah poiskati nujno pomoč (FOTO)

Da nesreča nikoli ne počiva, sta na lastni koži občutila zakonca Aljoša in Iva Bagola. Na počitnicah je namreč ona stopila na rjaveč predmet, ki je še najbolj spominjal na zavit žebelj oz. trnek. Ajoša je fotografijo objavil na instagramu in zapisal, da je Iva potrebovala inekcijo proti tetanusu.

Sicer pa sta pred dnevi praznovala obletnico poroko in Aljoša jo je pospremil z ljubečim zapisom in objavo njune fotografije:

»Vprašanje pri poroki ne bi smelo biti le, ali bomo z nekom v dobrem in slabem, ampak tudi z njegovim dobrim in slabim. V dvanajstem letu ljubezni in šesti obletnici poroke poznava vse kotičke svojega dobrega in svojega slabega, in z vsem upravljava v prizadevanju za napredek in rast. Ljubezen je nagrada za vlaganje v odnos, poslušanje in spoštovanje edinatvenosti, potreb in vrednot partnerja. Sva par na parterju življenja in partnerja v ljubezni, tako v njeni svetlobi kot v njeni (e)senci.«