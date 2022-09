Znana Slovenka sredi noči v paniki: Tema mi je padla na oči

Za glasbenico Niko Krmec je težka noč. Kot je zapisala na instagramu, je v paniki iskala svojo psičko Skeyti, ki se je odločila, da bo sredi noči raziskala okolico. Panika pri Niki in njenih petih prijateljih je bila še toliko večja, saj je Skeyti skoraj gluha in slabo vidi. K sreči so potepuhinjo našli po 15 minutah, a Niki se je to zdelo kot cela večnost.

»Tema mi je padla na oči. Vseh šest nas jo je iskalo, vsak v svoji smeri in vmes doživela okoli 16 srčnih napadov,« je zapisala Nika, ki je bila presenečena, da se je psička sploh oddaljila od nje, saj je po navadi kot njena senca.