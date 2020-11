Znana Slovenka spregovorila o svojih starših: Srce se mi para, vsak dan znova (FOTO)

Dobrodelnica in podjetnicaje objavila ganljiv zapis o svojih starših. Anina mati se že leta bori z demenco in Ana o tej zahrbtni bolezni redno seznanja javnost, saj ima izkušnjo iz prve roke. Je tudi ustanoviteljica dobrodelne organizacije Anina zvezdica, ki temelji na filozofiji 'truhoma' (True and Honest Mankind), ob materini bolezni pa izkuša vse razsežnosti redke neozdravljive oblike demence, imenovane frontotemporalna demenca.V prvem valu epidemije je Ana svojo mamo videla šele po 70 dneh, sedaj pa je razkrila, da svojih staršev ni videla že več kot pet tednov. V tem letu se je poslabšalo še zdravstveno stanje očeta, ki je od junija naprej v domu upokojencev v Mengšu. Del zapisa si preberite spodaj (nelektorirano):»Covid-19 situacija onemogoča, da jo oči obiskuje, jo prime za roko, poljubi in ji pove, da jo ima rad. Nisem ju videla že več kot 5 tednov. Srce se mi para, vsak dan znova. A hkrati vsak dan nekako najdem upanje in moč, najdem svetle točke v vsaki situaciji in objamem dan. Več vam povem kmalu. Imejte se radi, verjemite v moč ljubezni.« Ob tem je objavila še fotografiji svojih staršev.Ana si je v teh letih ustvarila tudi svojo družino. Leta 2017 se je poročila s podjetnikomin mu lansko leto povila sina