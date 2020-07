Znana Slovenka sporočila veselo novico: Naša pot domov je bila nekoliko daljša (FOTO)

Nekdanja mis športa in spletna vplivnica, ki se je lani poročila z dolgoletnim partnerjem, je decembra sporočila veselo novičko. Med praznikom sta z možem naznanila, da pričakujeta novo družinsko članico in sreča je bila nepopisna.Male deklice sta se veselila in celotno pandemijo sta pridno opremljala sobico, kupovala otroško opremo in spremljala spletne tečaje za novopečene starše. Ajda je bila čudovita nosečnica in svoje utrinke je redno delila tudi s sledilci na Instagramu, ki jih ima več kot 50 tisoč.Po porodu pa se je družinica zavila v molk in vzeli so si čas zase. Sedaj pa je Ajda svoje oboževalce razveselila z ganljivo fotografijo ob kateri je zapisala:»Naša pot domov je bila nekoliko daljša, nas pa je naučila marsikaj. Predvsem to, da se največja ljubezen rodi, naučila nas je potrpežljivosti, vztrajnosti in hrabrosti. Hvala vsem tistim, ki ste se z lepimi mislimi spomnili na nas. In hvala vsem, ki razumete, da je včasih potreben čas, da se popolnoma odklopiš in svojo energijo vložiš le vase in svoje najbližje. Hvala tudi za razumevanje in spoštovanje naše zasebnosti, predvsem zasebnosti najine hčerke v prihodnje, ko morda čisto vsega z vami ne bom delila - z namenom, da tudi jaz spoštujem njeno. Novim zmagam naproti vas pozdravljamo R + A + J.«Pod objavo se vsule številne čestitke njenih sledilk in prijateljic, z lepimi besedami so jo pobožale številne znane vplivnice. Med drugimi so ji čestitale podjenicain številne druge.