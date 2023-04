Znana Slovenka sporočila čudovito vest: Mož bo to še dolgo odplačeval (FOTO)

Priljubljena slovenska blogerka in vplivnica Ajda Sitar Žumer je na prvi aprilski dan na Instagramu sporočila čudovito vest. Njihova družinica se je v noči na 26. marec povečala, saj se jim je pridružila deklica. Mala Rubi je tako postala ponosna starejša sestrica.

»Vsak otrok prinese svojo energijo, spiše svojo zgodbo in te kot starša postavi pred takšen ali drugačen izziv. Tako je prišla ona in nam že prvi dan dala vedeti, da enostavno spada k nam,« je zapisala Ajda in se zahvalila osebju ljubljanske porodnišnice.

Ponosna mamica se je za podporo zahvalila tudi možu, a kot pravi, mu je na koncu poroda zagrozila, da bo noč po materinskem dnevu še dolgo odplačeval.

Čestitke družinici že dežujejo, lepim željam pa se pridružuje tudi naše uredništvo.