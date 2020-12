Znana Slovenka sporoča strankam: Tečni ste kot driske

Delo v trgovini zna biti zelo naporno, še posebej ob pomanjkanju kadra. To je na lastni koži izkusila tudi, ki jo je Slovenija spoznala v šovu Ljubezen po domače. Dlje časa je delala v trgovini pri delikatesi, pred kratkim pa je dala odpoved. Kot je razkrila na facebooku, je večina obiskovalcev precej napornih, saj od nje zahtevajo tisoč in eno stvar. »Žal nismo roboti, prav tako ne hobotnice,« sporoča nestrpnih strankam.Njen zapis objavljamo v celoti (nelektorirano):»Dolgo sem razmišlala če bi al ne bi...pa bom...kr "po domače" ...večina vas tak ve da delam v trgovini na delikatesi, pa tud to da sem dala odpoved in da grem v proizvodnjo (). Zakaj odpoved?! Itak vsi vemo, da je delo v trgovini kr naporno ceprav vecina od vas verjetno misli, da ni pa da ce je mogoce trgovina malo bol prazna, da si cohamo riti. Pa dobro pustimo to. Hocem vam obrazlozit kak tecni pa naporni ste vi "obiskovalci. Ne vsi ( pustimo tistih 5% od 100%) . Ne res pac enostavno se ne zavedate kolk ste naporni pa tecni ko driske Gremo po vrsti. Pridete na delikateso, vidite da delamo samo ena se derete "a dela samo ena" pol medtem ko strezem stranke pridejo se 3 pa me vsaka sprasuje svoje. Ena bi mela celi plato soka, drugo zanima ce se mamo na zalogi ne vem kiro zacimbo, tretjo zanima zakaj v hladilniku ni kvasa. Dragi moji eno glavo mam pa samo dve roke. Pa jas niti linije ne smem zapustit. Zal nismo ne roboti pa ne hobotnce. Dalje...nalagam robo na polico (mudi se ker je se 100 stvari za naredit) vsake 5 min. pride ena stranka, gospa ki mate to, gospa ki mate ono, vcasih ste meli to, se mate kaj tega...da faaak a znate kaj sami poiskat???? Al pa pride model na delikateso naj mu cist na takno narezem, rezem na tanko kolko se da, me ze napade da ni okej in da ne bo kupo, mislim resnooo noo!? A se mogoce lahko malenkost postavite v naso kozo pa se malo umirite...itak pa hvala bogi da sem kmalu resena tega. Lahko pridete probaat bo eno prosto mesto vec. To je blo zaj cist na kratko,.«