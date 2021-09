Znana Slovenka šokirana, dobila je izvršbo zaradi preživnine (FOTO)

Ksenija v šoku. FOTO: Instagram

Resničnostna zvezdnicaki smo jo lahko spremljali v več resničnostnih šovih, s sledilci na Instagramu deli velik del svojega življenja. Tokrat je javnosti zaupala tudi, da je slučajno pogledala svoj bančni račun in doživela šok. Od tam ji je namreč izginilo 300 evrov. Razlog? Izvršba zaradi preživnine.Ksenija je bila ob tem vidno razbrujena, še bolj pa jo je razjezilo dejstvo, da se ji nihče od pristojnih ni oglasil na telefon. Temperamentno Korošico smo vprašali, kaj se je zgodilo. Pojasnila nam je, da do zdaj ni izvedela ničesar in da zadevo še ureja. V zgodbi na Instagramu pa se je pošalila, ali je morda njen bivši rodil skupnega otroka, sama pa da za to ni izvedela.