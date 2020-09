Znana Slovenka šokirala javnost: Porinil mi ga je v usta, ko sem imela devet let

Skoraj vsako noč je prihajal v njeno sobo

Mednarodna mojstrica obrazne joge in avtorica številnih knjig, ki učijo o tem, kako skrbeti za notranjo in zunanjo lepotoje spregovorila o zlorabah, ki jih je doživela v otroštvu. Na facebooku novinarjuočita norčevanje iz tako občutljive teme v enem izmed svojih prispevkov, pri čemer poudarja, da so zlorabe vse prej kot smešna stvar.Savina je razkrila, da je bila kot deklica zlorabljena na vseh nivojih, »od krščevanj v različnih verah, ekstremnih diet, potem je umrl moj bratec … vsak dan, ko sem šla v šolo sem morala iti mimo časopisov, ki so pisali o smrti podhranjenega vegana dojenčka. Moja mami je bila na tem, da izgubi še nas, preostale tri žive otroke. In ko si otrok, ti je tvoja mami sveta,« je zapisala in dodala, da bi takrat vse naredila, da bi jo zaščitila.Savina je razkrila, da ji je materin partner grozil, da bo mati izgubila vse, če bo komur koli povedala, da skoraj vsako noč prihaja v njeno sobo. »Prvič, ko sem videla moški spolni organ, je bilo, ko mi je njen partner na silo potisnil svoj penis v usta. Imela sem devet let.« Ko je bila stara 16 let, je zbrala moč in posnela na kasetofon njegov nočni prihod v njeno sobo, nato pa ga je s posnetkom tudi soočila. Ta posnetek ima zdaj kot dokaz uradna ustanova, najgroznejše pri naši zakonodaji pa je po mnenju Savine to, da bi bil v sodnem procesu izvržen iz dokazov, ker je bil posnet proti volji tistega, ki je na posnetku. Dodala je, da ima vseeno dovolj dokazov za uspešno tožbo, zakonodaja na tem področju pa se spreminja.»Vem, koliko let trdega dela je bilo treba, da zdaj lahko o tem govorim. In moj glas je glas vseh, ki še nimajo moči, da se soočijo. S … svojim sramom.«