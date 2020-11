Znana Slovenka si je načrpala več kot dva litra mleka in ga podarila

Sitarjeva je o svoji potezi obvestila sledilce na Instagramu. FOTO: Instagram/Ajda Sitar

, ki je leta 2010 postala prva spremljevalka miss Slovenije, leto prej pa je osvojila naslov miss športa Slovenije, je konec junija povila hčerko. Sitarjeva, ki v svojih blogih piše tudi o nosečnosti in materinstvu, se je tokrat odločila za zanimivo potezo. Kar dva in pol litra načrpanega materinskega mleka je podarila mamici iz Štajerske, ki ne more dojiti.Na instagramu je Sitarjeva objavila fotografijo zamrzovalne omare, kjer je hranila materinsko mleko. »Končno lahko tudi kakšno hrano zamrzneva. Približno 2,5 l mojega načrpanega mleka je šlo na Štajersko mamici, ki ne more dojiti. Če je morda med vami še kakšna, ki načrpa več, kot popije njen dojenček, ga lahko tudi podari. Čeprav pri nas ne obstajajo 'mlečne banke' kot marsikje po svetu, lahko morda kakšna svetovalka za dojenje posreduje in tako združi dve mamici.«