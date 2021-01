Znana Slovenka: Sem samo ženska iz mesa in krvi

Hiperpotrošnja pere glave

S pravimi oblačili do ciljev

K nastanku je pripomogla tudi koronakriza, ko sem končno imela več časa za podrobnejše raziskovanje.

V iskanju novih ljudi

Sloves si je utrdila kot oblikovalka večernih in poročnih oblek.

Pandemija je zelo vplivala na modo in posledično tudi na Majin vsakdanjik. »Posvečam se družini in novim idejam, za katere prej ni bilo nikoli dovolj časa,« mi najprej pove v telefonskem pogovoru. Pred oblikovanjem jesvojo umetniško žilico izražala v slikanju. Ko jo na to spomnim, mi razloži: »Trenutno sem zelo aktivna kot podjetnica v nenehno spreminjajočem se okolju in mama triletnice, ki napreduje s svetlobno hitrostjo. Za slikanje pa se je treba povsem umiriti in preklopiti na čisto drugo frekvenco, a verjamem, da bo tudi za to prišel čas v zrelejših letih,« se nasmehne.Sloves si je utrdila kot oblikovalka večernih in poročnih oblek. »V tem času realno ni bilo prodane nobene večerne niti poročne obleke, kar je razumljivo, saj so bili vsi družabni dogodki prepovedani kot tudi vse poroke. Veliko podjetnikov je propadlo, pa ne zaradi tega, ker ne bi delali dobro, pač pa zaradi nerazumevanja vodilnih in njihove nesposobnosti voditi državo, ki ni nič drugega kot veliko podjetje, ki mora biti na koncu dobičkonosno, če želi poskrbeti za blaginjo državljanov,« skrušeno ugotavlja.Kar se tiče pogleda na modo, pa opaža: »Za tiste, ki so že prej cenili udobje, se ni spremenilo veliko, drugi pa so začeli počasi dojemati, kaj pomeni resnično kakovostna moda, ki združuje duh sedanjega časa s preteklostjo in vizijo prihodnosti v objemu udobja, kakovosti in moralnih načel. Žalostno je, da so naše babice bolje razumele, česar zdaj večina ljudi ne razume več. Hiperpotrošnja še vedno pere glave ljudem.«Vse to je pripeljalo do tega, da je oglaševanje velikokrat pomembnejše od produkta, a Maja odločno pravi: »Zame je produkt še vedno najpomembnejši. Odločila sem se namreč, da bom v svojem življenju delala stvari s strastjo in kakovostno, česar hiperpotrošnik seveda ne razume. Zadnjič me je moja triletna punčka vprašala, ko sva se sprehajali po mestu, kaj je na filmu, ki se je vrtel na svetlobni reklami. Razložila sem ji, da film prikazuje produkt, ki ga dejansko nihče ne potrebuje, a ljudi prepričuje, da bodo bolj veseli, če ga bodo uporabljali. Zato ljudje delajo po cele dneve v službah, v katerih niso srečni, da bi si lahko kupili produkt, ki naj bi jih osrečil. Pri treh letih je razumela, česar večina ljudi v vsem svojem življenju ne dojame, in mi rekla: Mami, malo se hecajo z nami, to ni prav,« mi pove z žalostnim glasom.V nadaljevanju se osredotočiva na osebni slog. Kaj je pomembno? »Da znamo prisluhniti sebi in se oblečemo tako, da nam moda lepša in olajša vsakdan. Sama delam oblačila za uspešne ženske, ki se zavedajo, da bodo s pravimi in udobnimi oblačili hitreje in lažje dosegle zastavljene cilje. Pri tem je, še enkrat poudarjam, udobje bistvenega pomena.« Koronačas je prinesel tudi več udobne mode. »Moj slog ostaja športnoeleganten s poudarkom na ženstveni noti. Res pa je, da sem zdaj več v trenirkah in skoraj brez make upa, čeprav tudi tukaj prisegam na kakovost. Sem samo ženska iz mesa in krvi, ki pa zna razmišljati s svojo glavo,« se nasmeji.V teh dneh pa navdušuje z novo kolekcijo puloverjev Premium Ferme, ki so res vroči hit, saj jih je že v tretje razprodala. »V današnji dobi hitre mode je zelo težko najti pulover, ki je kakovosten, navdan s tradicijo ter hkrati cenovno ugoden. Dolgo sem iskala takšnega, tudi številne moje stranke so si ga želele, in nekatere so čakale nanj skoraj štiri leta. K nastanku je pripomogla tudi koronakriza, ko sem končno imela več časa za podrobnejše raziskovanje.« Pohvale vredno je tudi, da so puloverji v celoti izdelani v Sloveniji. »Pomembno je, da ne izkoriščamo otroške delovne sile, da je proizvodnja kontrolirana in s tem produkt najvišje kakovosti tako v izdelavi kot v kakovosti materiala. Za takšnim produktom stojim brez slabe vesti in tudi energija, ki jo nosi vsak naš izdelek, je pozitivna in lepa in se prenaša na osebo, ki jo nosi.«Glas o njenih kreacijah sega celo čez lužo. »Moj pulover si je zaželela tudi znanka, modna poznavalka iz New Yorka, ki je bila navdušena nad njim. Svetovala mi je le, naj spremenim ceno, ker je zdaj za to kakovost prenizka. Vendar sem se odločila, da jo pustim za zdaj za slovenski trg nespremenjeno.« Uveljavljena oblikovalka pa ne počiva na lovorikah, ampak išče nove ljudi za širitev svojega posla.»Zelo rada delam z ljudmi, ki so predani in so se sposobni hitro prilagajati, imajo neustavljivo veselje do učenja in so pozitivno naravnani.« Ker se bliža silvestrovo, jo povprašam za modni navdih, in Maja nam svetuje: »Sledite svojemu slogu in si privoščite kakšen bolj svečan kos, v katerem se boste počutili lepo, posebno, a še vedno udobno. Ravno za ta čas smo izdelali rdeč pulover Premium Ferme, ki ga lahko skombinirate k hlačam, krilu, kavbojkam ali trenirki in celo k večerni toaleti.« V njem bo silvestrovo ob kaminu preživela tudi ona.»Pri tem pa ne bodo manjkali dobra zakuska in otroški smeh ter prijetna melodija klavirja.« Ob prelomu leta mi lepa kreatorka še zaupa svoje želje: »Da bi s skupnimi močmi spremenili trenutno situacijo na bolje za vse nas, ne le zgolj za lastno korist. Verjamem, da prihaja nova generacija ljudi, naših otrok, ki bodo svet postavili na glavo, in tega se neizmerno veselim.«