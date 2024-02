Znana Slovenka se je ločila in pokazala svojega novega partnerja (FOTO)

Nekdanja Slovenka leta, ustanoviteljica Zavoda 13, mati pokojne Sofije s prirojeno genetsko napako, članica zelene stranke Vesna in tiskovna predstavnica na ministrstvu za digitalizacijo Petra Grenier je javnosti potrdila to, kar se je že nekaj časa ugibalo - da se je ločila.

Iz zapisov, ki jih je objavila, lahko sklepamo, da se je s svojim nekdanjim soprogom in očetom njunih treh otrok (ena od njih je tudi pokojna Sofia) razšla pred dobrim letom. » Od novembra 2022 sem urejala vse potrebo, da rešim sebe in se naslednjih 45 let spet smejim na ves glas in sem spet jaz,« je iskreno zapisala.

FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

45-letna Grenierjeva je srečo in ljubezen našla v partnerju, s katerim sta skupaj doživela že veliko lepega, njen novi, čigar imena ne razkriva, pa je prišel v njeno življenje ob pravem času. »Mene je našel na koncertu, kjer nisem želela, da mi plača pijačo. Pred tem pa si rekla, da sem zaradi lastne drame odprta le za nekoga brez otrok in bivših žena.«

Svojim sledilcem je pojasnila, da je v novem ljubezenskem razmerju že od poletja, a da je vse doslej to skrivala. »Pa lepo počasi. Brez pričakovanj in načrtov,« je zapisala in objavila tudi njune skupne fotografija z izleta po Trsu in iz hotelske sobe v Ljubljani.