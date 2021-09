Znana Slovenka se drži za glavo: Zlomljeno srce ni nič v primerjavi s tem

Poletja je konec, prav tako izgovorov. Slovenska vplivnica, bolj znana kot Cool Mamacita, se je znova podala v fitnes na trening, pred tem pa priznala, da se ji ne da. »Zlomljeno srce ni nič v primerjavi s tem, kar tinaredi,« se je skrušena držala za glavo v pričakovanju tega, kako jo bo gnala njena trenerka.Tea je razkrila, da je njen trenutni cilj, da se trikrat na teden povzpne na Šmarno goro in to v 20 minutah, ter da dvakrat tedensko trenira z Alenko, da se okrepi in hitreje doseže zgornji cilj. Priznala pa je, da utegne biti realnost malce drugačna.»Ne glede na vse pa sem kljub jamranju in smiljenju sami sebi izredno hvaležna, da lahko počnem vse to in da imam možnost izbire (marsikdo je namreč nima). Vsekakor bo v ta namen padel še kakšen dobrodelni tek in za tovrstne podvige ni druge kot, da se pripravim,« je napovedala.