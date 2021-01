Znana Slovenka s komentarjem o spolni usmerjenosti direktorjev razburila sledilce

Spletna omrežja zaenkrat dopuščajo, da vsak izraža svoje mnenje in to je storila tudi plesna poznavalka in novinarka, ki je na svojem facebook profilu komentirala izbor novega direktorja ljubljanskega baleta. Ob čestitki pa je na koncu dodala še komentar, ki je pod objavo sprožil burno debato. Nanašal naj bi se na spolno usmerjenost obeh direktorjev, ki sta omenjena v zapisu in to je nekatere sledilce Drnačeve pošteno zmotilo.Takole je zapisala(nelektorirano):»Končno, uradno, zapečateno...do nadaljnega:) Renato Zanella prevzema vodenje ljubljanskega baleta:) zdaj se bo plesalo kot bo diktiral italijanski temperament šarmerja Renata:) brez dvoma, v naši deželi imamo dva najlepša umetniška baletna direktorja; Edwarda Cluga v Opera Balet SNG Maribor in zdaj Renato Zanella v SNG Opera in balet Ljubljana; in nihče ni gay.«Prav ob zadnji stavek so se obregnili mnogi, eden od njenih spletnih prijateljev je zapisal, da je ta hudomušni komentar lahko sporen. Nekateri so se strinjali, da podatek nima nobene veze s strokovnostjo vodenja delovnega mesta, ki sta ga zasedla oba strokovnjaka.Odzvala se je tudi vedeževalka, ki se ji zapis ni zdel prav nič sporen. Drnačeva je pod komentarje zapisala tudi svoje mnenje, enemu izmed komentatorjev pa je dejala, da jeza ni zdrava. Zapis zaenkrat ostaja na njenem zidu in ga kljub komentarjem ni odstranila.