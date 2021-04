Znana Slovenka razkrila, zakaj je opustila študij: Sem sama svoj šef

Sanja Grohar je odgovarjala na vprašanja. FOTO: Instagram

Pevka in nekdanja misica, ki se je pred meseci iz Londona preselila nazaj v domovino, je na instagramu sledilcem odgovorila na 10 'najizvirnejših vprašanj'. Med drugim je nekoga zanimalo tudi, zakaj ni nikoli študirala.Kot je pojasnila Sanja, je prvo leto študija začela na fakulteti za organizacijske vede, nato pa je postala miss Slovenije, kar je prineslo precej obveznosti, zato je študij opustila. »Od takrat naprej sem bila sama svoj šef in sem ugotovila, da ne potrebujem diplome, da bi bila uspešna,« je zapisala. Tudi v Londonu je začela iz nič, nato pa s trdim delom napredovala do vodje projekta v oglaševalskem podjetju.»Ne pravim, da diploma ni pomembna, ampak jaz sem se v življenju znašla in je nisem potrebovala.« Kot še pravi, je njena služba instagram, poleg tega pa je tudi lastnica modne znamke.