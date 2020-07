Pred dnevi je eden najlepših Slovencev, nekdanji maneken, danes pa športnik in podjetniksporočil, da bo kmalu prvič postal očka . Njegova srčna izbrankaje namreč noseča, nekdanja pevka pa je novico potrdila s serijo nosečniških fotografij in razkrila, da je v petem mesecu nosečnosti, kar pomeni, da bo dojenček na svet predvidoma prijokal jeseni, dva do tri mesece za tem, ko bo bodoči očka srečal abrahama.Maja in Alen sta presrečna, nosečnica pa je s svojimi oboževalci delila občutke, ki jo prevevajo med nosečnostjo, ko plod njene ljubezni z Alenom brca v njenem trebuhu.»Kako lepi občutki,« je zapisala in dodala, da ne more nehati občudovati svojega nosečniškega trebuha.Svojo ljubezen sta Alen in Maja širši slovenski javnosti potrdila v začetku leta, ko. Da se med njima nekaj plete se je sicer govorilo že od lanske pomladi.