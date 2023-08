Znana Slovenka razkrila resnico: njeno življenje je viselo na nitki, odpovedovali so ji organi

Nino Klinar je širna Slovenija spoznala, ko je preživljala pekel ob razhodu od olimpijskega športnika, deskarja Kevina Ravnjaka. Kako hudo je bilo, da je morala poseči tudi po antidepresivih, ni nikoli skrivala, zdaj pa je šla še korak dlje in s svojimi sledilci delila zapise iz svojega dnevnika.

Pravi, da pogosto dobiva vprašanja in zato se je odločila, da razkrije, kaj se je dogajalo. »V petek nisem mogla več vstati iz postelje, ampak zaradi moje trme nisem hotela nazaj v bolnišnico. Sem rekla, da grem raje v soboto zjutraj, da me lahko pregledajo čez dan in da sem zvečer že nazaj doma,« je zapisala in nato nadaljevala, da se lahko še danes zahvali tistemu/tisti tam zgoraj, ki jo čuva. Kaj točno se je dogajalo v bolnišnici, se ne spomni natančno.

»Odpoved leve ledvice, vnetje notranjih organov, okvara srčne mišice, strdek na pljučih, pljučnica in sepsa. Ampak, a veš, kaj je najhuje? Da zdravniki niso odkrili vzroka moja bolezni. Torej je šlo za psihični problem, ki je vodil v odpoved organov,« je zapisala in nadaljevala, da se je sramovala komur koli povedati, kaj se je zares dogajalo.

»Ko si predober in hočeš vsem pomagati, samo sebi ne. Zavoljo drugih …« Zapisala je, da je po bolezni živela naprej, kot da se ni zgodilo nič, a da je vseeno imela drugačen pogled na stvari, a z dejanskim problemom se je slepila še naprej. Sama največjo težavo vidi v tem, da je molčala, da je bila tiho in da ni dala iz sebe, kar jo je težilo. Zdaj pravi, da na stvari gleda drugače in da želi s tem pomagati tudi drugim.