Znana Slovenka razkrila problematiko snemanja intimnih prizorov v filmih

Takole pravi Mojca (zapis je nelektoriran):

»Ena izmed poslastic letošnjega KRAFFT Festivala je bilo prav gotovo tudi predavanje Ite O’Brien - “Intimni prizori na filmu” (popoldanske delavnice se mi žal ni uspelo udeležiti). Ita je vodilna koordinatorka intimnih prizorov v VB. Velja za pionirko na tem področju in orje ledino pri snemanju intimnih scen v produkcijskih hišah, kot so HBO, Netflix in BBC.

Po pravici povedano nisem imela pojma, kaj lahko pričakujem. Z nazivom “koordinatorka intimnih prizorov” se poprej še nikoli nisem srečala in mi zato ni nič pomenil.

S kolegicami igralkami smo se na otvoritvi festivala celo hecale, da se vse skupaj sliši rahlo bedasto. V smislu - noro, s čim vse ljudje služijo! Oziroma, noro, da rabimo nekoga, da nam pove, kako naj se poljubimo npr.

No, če me vprašate, kaj si o vsem skupaj mislim danes, bi vam rekla, da so Itine smernice za snemanje intimnih prizorov nekaj, s čimer bi se moral seznaniti vsak igralec, režiser in producent.

Poglejte, za prizore mečevanja ali bojevanja se angažira trenerja. Za plesne in pevske prizore prav tako. Kaj pa za intimne prizore? Eh, lepo vas prosim! Seksat pa ja znamo vsi! Zakaj hudiča bi zato rabili coacha?!«

