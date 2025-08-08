ONAPLUS PODKAST

Znana Slovenka razkrila: mamin rak in fantova levkemija sta jim spremenila življenje

Beseda je tekla o zdravem črevesju.
Fotografija: Tereza Poljanič je znana tudi po svojih televizijskih oddajah. FOTO:arhiv
Tereza Poljanič je znana tudi po svojih televizijskih oddajah.

P. K.
08.08.2025 ob 15:34
P. K.
08.08.2025 ob 15:34

V novem podkastu Onaplus je beseda tekla o zdravem črevesju. Gostji sta bili dr. Teja Klančič, molekularna biologinja, z doktoratom iz prehrane, metabolizma in genetike ter magisterijem iz prehrane in biomedicine ter Tereza Poljanič, ki je svojo pot raziskovanja zdravega črevesja začela zaradi osebnih izkušenj z boleznijo v družini, poudarja, da je črevesje ključni akter našega življenja.

Do prelomnega trenutka se s prehrano in zdravim življenjem ni pretirano ukvarjala. Potem se je zgodilo: »Moj bivši partner je zbolel za levkemijo, mama pa za rakom na dojkah,« je razkrila. Njena mama je znana plesalka in voditeljica Barbara Drnač. »Bolezen nas je ustavila in kuhinja je postala moj meditativen prostor,« je povedala. 

Tereza Poljanič.
Tereza Poljanič. FOTO: Črt Piksi

Zdravo črevesje ne vpliva le na prebavo, temveč tudi na naše odločitve in razpoloženje. Tereza poudarja pomen polnovredne prehrane in fermentiranih živil za ohranjanje zdravega črevesja. Prehrana je bila sprva le gorivo, vendar je postala meditacija in umetnost, ko je začela raziskovati vpliv hrane na zdravje. Kuhinja je postala njen meditativen prostor, kjer je začela gojiti svojo hrano in raziskovati mikrobiom.

