Znana Slovenka razkrila, kaj se je dogajalo na jahti kriptomilijonarja Damiana Merlaka (VIDEO)

Mary Ševo, Tjaša Kramarič in Lara Mlaker, ki jih je širna Slovenija spoznala v šovu Sanjski moški, so leta 2021 polnile naslovnice slovenskih medijev, saj so nekaj dni preživele na jahti kriptomilijonarja Damiana Merlaka.

Takrat so se vsi spraševali, kaj se je dogajalo na luksuznem potovanju, daleč od oči javnosti. Zdaj, po štirih letih, je Tjaša končno spregovorila o tem, kako so na jahti preživeli tiste tri dni. Kot je razkrila v intervjuju z Davidom Milosavljevićem, jo je na mini oddih takrat povabil Klemen Kopina.

»Bom čisto iskreno povedala – čisto nič takega se ni dogajalo na tej jahti, kot so si takrat vsi predstavljali,« je dejala in hkrati razkrila, da jih je nekega večera obiskala policija, saj naj bi nekdo podal prijavo zaradi preglasne glasbe. Ko so zagledali policiste, so vsi na krovu malce debelo pogledali, a kot zagotavlja Tjaša, so zadevo uredili brez večjih težav.

