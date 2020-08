Znana Slovenka razkrila igralsko preteklost. Jo prepoznate? (FOTO)

FOTO: Instagram

Slovenska zagovornica zdravega in poduhovljenega načina življenjazadnje čase kar cveti. V času koronakrize je razširila svoj spletni imperij in pridobila številne sledilce, ki se lahko poistovetijo z njenim načinom zdravega življenja. Letošnje leto pa je bilo za Savino prelomno, saj je končala dolgoletno zvezo in začela novo. Kot strela z jasnega je odjeknila novica, da je po novem poročena.​Večno zvestobo je obljubila svojemu partnerju, Američanu, s katerim živi na Novi Zelandiji. Partner je tudi njen poslovni sodelavec in Savina kar žari od sreče.Na instagramu deli čudovite trenutke skupnega življenja na Novi Zelandiji, zelo rada ponudi tudi nasvete za zdravo življenje, včasih pa se najde tudi kakšen zabaven utrinek iz preteklosti. Njene pretekle objave so pritegnile veliko zanimanja, saj je objavila svoje igralske trenutke iz otroštva. Pri 12 letih je igrala glavno vlogo v nekem slovenskem filmu, naslova ni razkrila. Bi jo prepoznali?