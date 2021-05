Znana Slovenka razkrila, da ima skoraj trideset tatujev

Prvo tetovažo si je omislila brez mamine vednosti. FOTO: ARHIV SLOVENSKIH NOVIC

Ogromno kože še imam. Naslednji tatu bo najverjetneje moja princeska Arwen.

Pevkabržkone ne daje vtisa, da ima posebno strast. A jo ima, in to iz zgodnjih najstniških let. Navdušuje se namreč nad tetovažami. »Nekoč sem na MTV videla žensko, ki je imela dve tetovaži na roki. Bili sta dve zvezdi, ki sta mi padli v oko. Odtlej sem vedno govorila, da si tudi jaz želim tetovažo,« pravi pevka. Goreča želja pa se ji dolgo ni izpolnila.Mama ji je namreč rekla, da si tetovažo lahko omisli, ko bo živela na svojem. A Maja tega dne ni mogla dočakati in je na poslikavo odšla brez mamine vednosti. »Z najboljšo prijateljico sva se odpeljali v Kamnik. Dala sem si narediti tri zvezdice pod levo roko. Ko sem delala v turistični agenciji in sem imela stik s strankami, ni nihče videl tetovaže. Mama je bila užaljena, da sem si jo naredila. A naslednji dan mi je rekla, da je ponosna name, saj gre konec koncev za moje telo in lahko počnem z njim, kar želim,« se spominja.V prihodnjih letih je sledilo še več telesnih poslikav. Velika spodbuda zanje je bil prijatelj, ki ji je tudi naredil skoraj vse. Maja ima zdaj skoraj 30 tetovaž, ena izmed večjih je na levi roki, in sicer gre za podobo pevke, pod njo pa napis wonder voice oziroma čudežni glas. »Ker obožujem pin up slog, sem se odločila, da bodo na meni večinoma pin up dekleta. Vsaka predstavlja del mene iz različnih obdobij. Na to temo sem za leto 2015 naredila tudi koledar. Imam pevko, to sem jaz, pilotko, saj sem pilot svojega življenja, mornarko, dvakrat sem prepevala na ladji, Ciganko, ker imam poreklo z juga, in dekle, ki sanja in sledi svojim sanjam. Zadnji tatu, ki sem si ga naredila, je rockabilly fant. Takrat sem še bila samska in sem rekla, to bo moj bodoči mož, in čez par let sem spoznala,« razlaga pevka, ki navija za to, da bi se tudi njen partner odločil za tetovažo.Ker ima sama tetovažo rože s ključavnico, si želi, da bi si Marko dal tetovirati ključ, s katerim bo osvojil njeno srce. Menda ji je že obljubil, da si bo dal narediti poslikavo, a kot pravi Maja, nenehno govori, da nima časa. Zato pa Majina strast ni nič manjša. Prav nasprotno. Med nastajanjem ene od poslikav si je ogledala kar štiri filme! Želja po novih pa je še vedno velika. »Ogromno kože še imam. Naslednji tatu bo najverjetneje moja princeska,« razkrije Maja, ki že nestrpno čaka, da bo imela na sebi vtetovirano tudi hčerkino podobo.