Znana Slovenka prosi za pomoč, v tujini je skoraj umrla

Nekdanja pevka priljubljene glasbene skupine Tabu Nina Vodopivec je pred dnevi objavila zapis, v katerem prosi za pomoč, da bi se lahko iz Kalifornije vrnila domov. Razmere so ji onemogočile delo in jo potisnile na rob obupa. Vse kaže, da bo njena kalvarija kmalu končana.

Ob pomoči dobrih ljudi ji je v nekaj dneh uspelo zbrati 8.300 dolarjev od potrebnih 10 tisoč. Finančno pomoč je doslej prispevalo 280 ljudi.

V objavi je povedala, da je njeno življenje viselo na nitki. Zdravniki so se borili zanjo teden dni, a jim je naposled uspelo.

Iz Slovenije je pobegnila pred štirimi leti, ko sta jo policija in sodišče v Žalcu pustila na cedilu, je povedala v spodnji objavi.

Poziv nekdanje pevke so na svojem profilu delili tudi člani zasedbe Tabu. »Če imaš rad Tabu, imaš rad Nino. Nina potrebuje pomoč! Vsi, ki poznate našo Dobro vilo, veste, da so ji valovi življenja kar nekajkrat spremenili smer ... in ker je borka, je vedno plula svojo pot in se ni ozirala po vetru. Žal je tokrat ostala brez izhoda, v neprijazni tujini, z zdravstvenimi težavami,« so zapisali na družbenem omrežju in ob tem delili Ninin zapis.