Slovenska vplivnica priznala, zakaj ni pokazala svojega pravega obraza (FOTO)

Indiro Ekić je Slovenija spoznala, ko se je pred leti udeležila šova The Biggest Loser Slovenija in v šovu izgubila dobrih trideset kilogramov. Od takrat svoje sledilce vsakodnevno obvešča o umetnosti ličenja in o svojem zasebnem življenju.

Spletna vplivnica je zdaj razkrila, da se še nikoli ni tako od blizu snemala kot se je danes. Kako to?

Indira je posuta s pegicami. FOTO: Zaslonski Posnetek, Insatgram

»Mislim, da se še v vseh teh letih nisem posnela tako blizu in brez filtra. Ker so me moje pegice toliko motile in se mi je zdela koža umazana. Zdaj so mi pegice vedno bolj všeč. In ko sonce posije, se moje pegice pojavijo po obrazu. In celo telo imam prekrito s pegicami. Neverjetno.«

Čeprav so pegice unikatne in simpatične, nekatera dekleta tako ne razmišljajo. V polpretekli zgodovini so veljale za lepotno napako in so jih pripisovali ljudem, ki so delali zunaj na soncu. Dame višjega sloja so se skrivale pred sončnimi žarki, da jih ne bi imele, ali pa si jih danes skrivajo pod pudrom. Vseeno pa so pegice danes sprejemljivejše in veljajo celo za modni trend. V modi so tudi začasne pegice in si jih dekleta same narišejo.