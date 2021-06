Znana Slovenka priznala: Trikrat so mi ga posrali

Razkrili smo že, kakšnega jeklenega konjička vozi ena najbolj znanih slovenskih vplivnic, bolj znana kot Cool Mamacitaa. Ta pa je bila šokirana, ko je nedavno videla, kaj se je njenemu peugeotu zgodilo.Ko je prišla do svojega vozila, jo je čakalo neprijetno presenečenje, saj so ga, parkiranega na ulici, pokakli ptiči. To pa se Cool Mamaciti ni zgodilo prvič. Razkrila je namreč, da so ji vozilo v preteklosti v enem dnevu ptiči »trikrat posrali«. Ker naj bi to prinašalo srečo, se je Taja prvič odločila, da vplača lotolistek. Bila je prepričana, da bo zadela 90 milijonov evrov, a je bila na koncu bridko razočarana, saj ni zadela nič, je pa za srečke zapravila deset evrov. Tako je prišla do zaključka, da ptičji kakci na avtomobilu ne prinašajo sreče.