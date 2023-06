Znana Slovenka priznala, da je v zakonu taktizirala

V oddaji Riba, raca, rak smo med pripravo večerje za znane goste ujeli tudi voditeljico Manjo Stević, ki je priznala, da je morala po ločitvi znova obuditi svoje kuharsko znanje. Voditeljica ima z nekdanjim možem dva sinova, dvojčka Viktorja in Filipa. Manja zaradi prenatrpanega urnika težko najde čas za kuho, zato kuhalnico rada vihti ob koncih tedna.

»Po navadi se odločim za kaj, kar je enostavno za pripraviti in kar se mi zdi najbolj zdravo, pa seveda morajo tudi otroci imeti kaj od tega,« pravi voditeljica, ki najraje pripravlja juhe in italijanske jedi, najmanj dvakrat na teden imajo ne meniju bananin kruh. Največje strahospoštovanje ima do potice, ki se je še nikoli ni lotila, čeprav meni, da je pri kuhanju tako, da če znaš osnove, lahko narediš vse.

Spet v pogonu

»Ne vem, kdo me je naučil osnov, moram pa priznati, da sem po poroki imela malo prakse in malo idej,« pravi Manja in doda, da je pri nekdanjem možu pogosto ubrala taktiko in mu v kuhinji pogosto rekla, da zna kaj narediti bolje od nje, le da njej ne bi bilo treba. »On je več kuhal, jaz manj, in je postal res dober, jaz pa sem nazadovala. Zdaj po ločitvi sem spet v pogonu,« še pove Manja, sicer velika ljubiteljica japonske hrane.