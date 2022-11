Znana Slovenka pri 50. skočila v bikini in sledilci so ponoreli (FOTO)

Naša igralka Tina Gorenjak je 8. julija dopolnila 50 let, a ji tega okroglega jubileja ne bi pripisali. Tokrat pa je navdušila s fotografijami z morja, saj je proste dni izkoristila za pozno jesensko kopanje. V belem bikiniju je skočila v toplo novembrsko morje in si privoščila nekaj osvežitve.

Vse skupaj je objavila na svojem Instagramu in zapisala: »Kdo čofota po morju v novembru?« pod objavo pa so se vsuli zapisi občudovanja glede njenega poguma in videza. Poimenovali so jo prava morska deklica.