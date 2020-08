Znana Slovenka povila sinčka: Takšnega imena še niste slišali! (FOTO)

Slovenska manekenka, ki je tik pred epidemijo skočila v zakonski stan z, je svojo nosečnost res dolgo skrivala,še preden pa so se oboževalci dobro navadili na njen trebušček, je že sporočila veselo novičko.Jana je namreč na svoj Instagram objavila prvo fotografijo malih rokic in zapisala: »Naš avgust se je začel popolno! Dobrodošel doma mali Vran.« Posebno ime za malega fantka, ki se je rodil na pravi dan avgusta. Tako redko ime, da statistični urad nima podatkov koliko jih je pri nas oziroma jih je manj kot pet. Kot je že razkrila presrečna mamica sta z malčkom že doma.Pod objavo so se že vsule številne čestitke znanih Slovenk in Slovencev. Čestitale so ji plesalke iz šova Zvezde plešejoinpa tudi številne druge, med njimi novinarkain pa blogerka. Čestitkam se pridružujemo tudi mi.