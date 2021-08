Znana Slovenka polni srbske naslovnice: Ljubim moške, ženske in vse vmes (FOTO)

Slovenska starletaje potrdila govorice, da bo nastopila v srbskem šovu Zadruga 5. Zdaj je stopila tudi pred tamkajšnje novinarje in povedala kar nekaj sočnih podrobnosti iz svojega življenja. Med drugim razkriva, da je biseksualka, saj da ljubi moške, ženske in »vse, kar je vmes«.»Vedno sem v napol odprtih odnosih. Pred kamero bi imela intimen odnos, zakaj pa ne, obožujem erotiko,« je za Telegraf dejala Denise. Pohvalila se je tudi s profilom na OnlyFans, kjer objavlja provokativne fotografije. Novinarjem je povedala tudi, da si je od zaslužka na tej platformi kupila tudi luksuzni avtomobil.Da se bo udeležila srbskega šova, nam je namingnila že pred tedni. Da bo še kako popestrila tamkajšnje dogajanje, verjetno ni potrebno posebej poudarjati, je pa to obljubila tudi srbskim novinarjem.