Znana Slovenka pokojnemu možu namenila ganljive besede: Ne znam več biti srečna

Mija Rovtar, ki jo je širna Slovenija spoznala v šovu Ljubezen po domače, te dni preživlja težke trenutke. Kljub temu da je v šovu njeno srce zmehčal Lovro, ki jo je nato celo zaprosil za roko, očitno še vedno ni prebolela ljubezni svojega življenja. Pokojnemu možu je na facebooku namenila zapis, ki seže do srca.

»Tako sem si želela, da bi na tisti klopci skupaj pila kavo in občudovala najinega sina ter vnuke, se smejala,« je zapisala ob fotografiji pokojnega moža. Razkrila je, da enostavno ne zna več biti srečna, kot da si tega niti ne bi želela. »Nasmeh je prisiljen, pripada le tebi, krivična sem,« je še zapisala Mija in dodala, da odbija osebe, ki ji hočejo le dobro. Kot pravi, se zaveda, da jo na koncu čaka to, da bo tudi ona odbita.

Mija je med snemanjem ljubezenskega šova razkrila, da sta bila z možem sta bila z možem skupaj 35 let in da je bil ljubezen njenega življenja, pravi kavalir stare šole. Toda v njuno srečo je kruto zarezala bolezen. Njen mož je zbolel za rakom in bitko tudi izgubil.