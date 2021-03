Znana Slovenka pokazala trebušček in razkrila težko zgodbo (FOTO)

Nekdanja novinarka Pop TVbo kmalu spet rodila. Bojana, ki se je po slovesu s televizije podala v blogerske vode, je razkrila, da se je ob vseh zdravstvenih težavah, ki jih je imela, že sprijaznila s tem, da ne bo več imela otrok. Prvič je javno povedala, da je zavrnila umetno oploditev in povsem spontano pri skoraj 40 letih še enkrat zanosila. Pokazala je tudi čudovito fotografijo zaobljenega trebuščka in presenetila marsikatero sledilko. Razkrila je še, da bopostal starejši bratec konec maja ali v začetku junija (nelektorirano):»Pred letom dni sem se poslovila od misli, da bom še enkrat mama. Pomirjena in hvaležna, da imamo dva zdrava, bistra otroka., izprvega partnerstva in. Pa se je vseeno zgodilo. Spontano, takrat ko se je odločilo življenje. Tako kot pred šestimi leti, ko sem po težji ginekološki operaciji, izbrala vero namesto strahu in zavrnila umetno oploditev. Čeprav so mi zdravniki rekli, da je škoda zaradi endometrioze prevelika in otrok verjetno ne bom mogla spočeti, sem po dveh letih prvič zanosila. Seveda mi brez vodstva in podpore mojega moža ne bi uspelo.Zgodbe nisem nikoli javno delila. Zdaj, ko se je zgodil že drugi čudež, pa mislim da je čas. Da iskreno spregovorim o tem, kako si pridelamo bolezen, kaj počnemo napak, o tem kako smo ljudje prevelikokrat samodestruktivni, kako izsiljujemo naravo in kako podcenjujemo in ne verjamemo v sposobnost svojega fizičnega telesa, ko je reč o samoozdravitvi. Zgodbo bom delila po delčkih, v upanju da doseže čim več žensk s podobnimi težavami. Da opomnim na vero, pogum in moč. Hvalaza vzpodbudo. Pisala bom tudi o tem, kako se z nosečnostjo soočam pri skoraj 40-ih.«