Znana Slovenka pokazala, kako gibčna je (FOTO)

Aneta je naredila »špago«. FOTO: Instagram

Resničnostna zveznica, ki jo je Slovenija spoznala predvsem v Kmetiji in Survivorju, je predana mama svojima sinu in hčerki. Z otrokoma se je te dni podala na Kope, kjer so uživali v naravi in odkrivali zaklade. Prišli so do jezera, našli celo nekaj borovničk in malin, naleteli pa tudi na velik lesen prestol.Lepa rjavolaska, sicer znan tudi po svojem temperamentu, je na njem pozirala s sinom in hčerko, pri tem pa pokazala, kako gibčna je, saj je čez naslonjali prestola naredila t. i. špago.