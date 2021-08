Znana Slovenka po prometni nesreči ostala popolnoma sama (FOTO)

Laura je izkušnjo opisala na instagramu. FOTO: Instagram

Mariborčanka, ki jo je Slovenija spoznala v šovu Sanjski moški, vse vplivnejša pa je tudi na instagramu, je razkrila grenko izkušnjo. Pred časom je na Hrvaškem doživela prometno nesrečo, pa to še ni bilo najhujše.»Malo brskam po arhivu in ugotovim, da je točno dve leti, odkar sem zaradi prometne nesreče ostala v Makarski. Zame ni hujšega, kot ostati brez avta, takrat sem bila povrh vsega še 600 kilometrov od doma, sama reševala situacijo, ker je takrat prijateljica, ki je bila z mano na dopustu, morala nujno domov in je odšla na avtobus,« je zapisala (nelektorirano) Laura, ki tam ni poznala nikogar. Vedno pozitivna Laura po drugi strani poudarja, da se vse zgodi z razlogom. »To je bila ena izmed stvari, ki so se mi zgodile, da sem postala takšna, kot sem. Naučila sem se znajti sama, biti sama s sabo in postala še bolj samostojna kot prej.«V Makarski je Laura nato le našla družbo in preživela nekaj krasnih dni.