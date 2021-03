Znana Slovenka po oddaji izgubila živce, Pop TV in Jan Klobasa odgovarjata (FOTO)

Komentar zmagovalca Kmetije. FOTO: FB

Po nedeljski oddaji Delovna akcija se je na facebooku oglasila nekdanja udeleženka Big Brotherja, ki jo je zmotilo, da voditeljica, delovna ekipa in družina na snemanju niso nosili mask, prav tako menda niso upoštevali priporočene razdalje (nelektorirano): »Snemanje delovne akcije, vsi brez mask, ni razdalje, snemanje je bilo 1 mesec nazaj. Snemala se je pred kratkim oddaja sanjski moški, vsi brez mask, brez razdalje. Z nami pa delajo kot da smo vsi kužni, nas zapirajo itd... «Na Pop TV so nam zagotovili, da snemanja tudi v času epidemije potekajo skladno s priporočili pristojnih. »Snemanje oddaj v času težke epidemiološke situacije, je bil za našo produkcijo sprva velik izziv, ki smo se ga lotili z vso odgovornostjo in upoštevanjem vseh zdravstvenih priporočil. Snemanja potekajo v t.i. mehurčkih. Ekipa ima obvezna hitra testiranja vsake tri dni, vsi udeleženci, ki niso pred kamero, ves čas snemanja uporabljajo zaščitne maske, na vsakem koraku pa so na voljo razkužila,« pojasnjujejo v službi za odnose z javnostmi.V komentarjih pa se je oglasil tudi zmagovalec Kmetije, ki je zaskrbljeni Tamari zagotovil, da se prisotni na tovrstnih snemanjih redno testirajo.