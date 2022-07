Znana Slovenka po hudi prometni nesreči ostala nepokretna, danes uči jogo

Darja Pristovnik je bila pred več kot 20 leti pevka takrat priljubljene dekliške glasbene skupine Make Up, vendar je usodo deklet zaznamovala tragična prometna nesreča, ki se je pripetila, ko so se vozile s koncerta, na katerem so nastopile. Dve članici skupine, Maja Fajdiga in Sanela Smajlović, sta izgubili življenje, Darja pa je preživela, a utrpela številne težke poškodbe. Obe njeni nogi sta bili hudo poškodovani, hrbtenica počena, doživela je pretres možganov in okvaro vida. Več mesecev je ležala ovita v mavec in bila popolnoma nepokretna, nato pa se je ponovno začela učiti hoditi. Zaradi nesreče je morala iti skozi številne operacije.

